Pred zaprtjem Slovenske hiše sprejem za zlato Janjo in srebrnega Tonija

Pariz, 10. avgusta - Slovenska hiša v Parizu, ki je v času olimpijskih iger služila za predstavitev Slovenije, v njej pa so se družili športniki in športni funkcionarji ter drugi obiskovalci, nocoj zapira vrata. Pred tem so v njej pripravili še sprejem za zlato športno plezalko Janjo Garnbret in srebrnega jadralca Tonija Vodiška.