V Združenem kraljestvu več tisoč ljudi na protestih proti rasizmu

London, 10. avgusta - Po vsem Združenem kraljestvu se je danes na tisoče ljudi zbralo na shodih proti rasizmu, na katerih so izrazili protest proti nedavnim izgredom desničarskih skrajnežev. Množice so se zbrale v Londonu, Glasgowu, Belfastu, Manchestru in številnih drugih mestih, poročajo tuje tiskovne agencije.