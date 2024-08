Na Škotskem več sto ljudi protestiralo proti rasizmu

London, 10. avgusta - V več škotskih mestih se je dopoldne zbralo več sto protestnikov proti rasizmu, potem ko so v Združenem kraljestvu po izgredih skrajne desnice za danes napovedali nacionalni dan protesta proti rasizmu. Izgredi so izbruhnili po uboju treh deklic v Southportu, po katerem so se na družbenih omrežjih širile dezinformacije o osumljencu.