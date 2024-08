Beltinci uspešno začeli 2. SNL, šest golov v Novi Gorici

Ljubljana, 10. avgusta - Nogometaši Beltincev, ki so se v prejšnji sezoni resno borili za preboj v prvo ligo, so v uvodnem obračunu v tej sezoni 2. slovenske lige premagali Brinje Grosuplje z 2:1. Po zaostanku z 0:1 sta zadela Marin Rantaša v 18. in Jura Štimac v 76. minuti. V večerni tekmi je Gorica igrala 3:3 z velenjskim Rudarjem.