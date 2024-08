Prodana polovica vstopnic za paraolimpijske igre

Pariz, 10. avgusta - Paraolimpijske igre se bodo v Parizu začele čez 18 dni, do zdaj pa so organizatorji prodali več kot tri milijone vstopnic, kar je približno polovica vseh, ki so na razpolago. Organizatorji so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa s tem zadovoljni in poudarjajo, da se je od začetka olimpijskih iger prodaja močno povečala.