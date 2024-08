Zorn in GIC Gradnje s prevzemno ponudbo za Hranilnico Lon

Ljubljana, 10. avgusta - Podjetnik Otmar Zorn ter družbi Zorn Plus in GIC Gradnje so objavili prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic Hranilnice Lon. Za delnico ponujajo 75 evrov. Ponudba velja od danes do vključno 8. oktobra letos, praga njene uspešnosti pa niso določili, izhaja iz današnje objave v Delu.