Ljubljana/Jesenice/Gruškovje, 10. avgusta - Promet je marsikje po državi povečan, ponekod že nastajajo zastoji. Med drugim so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, na obeh straneh predora Karavanke in pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, poroča prometnoinformacijski center.