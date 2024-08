Dolg zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani

Ljubljana, 9. avgusta - Na primorski avtocesti je med Logatcem in Vrhniko prišlo do prometne nesreče, katere posledice so že odstranili, ostaja pa zastoj, ki sega skoraj do počivališča Ravbarkomanda. Pot od Kopra do Ljubljane trenutno traja okoli dve uri. Zastoj je tudi na regionalni cesti Logatec-Vrhnika, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.