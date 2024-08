Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 8.)

Ljubljana, 9. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o precejšnjem povečanju števila nesreč med uporabniki električnih skirojev. Poročale so tudi o slovenski policiji, ki je prijela 52-letnega državljana Nizozemske, obsojenega zaradi tihotapljenja mamil, in o tem, da je vlada Tomaža Vesela uradno potrdila za kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije.