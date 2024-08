Evropska komisija: Plin prek Sudže še prihaja, EU pripravljena na konec dobav

Bruselj, 9. avgusta - Dotok plina prek postaje v ruski Sudži, na območju katere ukrajinska vojska izvaja operacije, je trenutno stabilen, so za STA sporočili pri Evropski komisiji. EU je sicer pripravljena na konec dobav ruskega plina, napolnjenost skladišč zagotavlja pokritje potreb v prihajajoči zimi in učinkovit blažilnik morebitnih učinkov na cene, so dodali.