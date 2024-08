Na cestah se tudi ta konec tedna obeta gost promet

Ljubljana, 10. avgusta - Tudi ta konec tedna je na cestah po državi pričakovati gost promet, napoveduje prometnoinformacijski center. Večjo gnečo in zastoje je pričakovati vse do ponedeljka, med drugim na primorski avtocesti v obeh smereh in pri predoru Karavanke. Udeleženci v prometu naj spremljajo prometne informacije in vremensko napoved, svetujejo.