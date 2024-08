SBI TOP v nadaljevanju tedna skoraj nadoknadil ponedeljkov padec

Ljubljana, 9. avgusta - Potem ko je indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi v ponedeljek padel za 4,5 odstotka, je do konca tedna izgubo skoraj nadoknadil in današnje trgovanje sklenil 0,37 odstotka nižje kot prejšnji petek. Vlagatelji so v petih dneh opravili za 11,2 milijona evrov poslov.