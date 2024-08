Vrhovno sodišče v okviru načrta za okrevanje in odpornost s tremi projekti

Ljubljana, 9. avgusta - Vrhovno sodišče je v okviru načrta EU za okrevanje in odpornost pridobilo finančna sredstva za tri inovativne projekte. Slednji bodo prispevali k digitalizaciji in modernizacije slovenskega sodstva, kar bo pospešilo sodne procese in izboljšalo učinkovitost sistema, zatrjujejo na vrhovnem sodišču.