Slovenski in hrvaški policisti danes na Obrežju o problematiki migracij

Obrežje, 9. avgusta - Na pobudo slovenske policije so se danes na Obrežju sestali predstavniki slovenske in hrvaške policije, ki so obravnavali aktualne ukrepe za obvladovanje nedovoljenih migracij in preprečevanje tihotapljenja ljudi. Ob tem so se hrvaški strani zahvalili za konstruktivno sodelovanje ter poudarili prizadevanja obeh policij na skupni meji.