V Jadranu iščejo potnika, ki je padel z ladje za križarjenje

Split, 9. avgusta - Blizu hrvaškega otočka Jabuka danes poteka obsežna iskalna akcija za mladim Britancem, ki je ponoči padel v morje z ladje za križarjenje Explorer Of The Seas družbe Royal Caribbean, poročajo hrvaški mediji. Policija je obvestilo o padcu tujega državljana v morje prejela ob 4.30, iskalno akcijo so začeli pol ure kasneje.