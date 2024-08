Ministrstvo za delo: Dopust je namenjen počitku in odklopu

Ljubljana, 11. avgusta - Lanska novela zakona o delovnih razmerjih uvaja tudi pravico do odklopa, ki je posebej pomembna v času dopustov, poudarjajo na ministrstvu za delo. Kot opominjajo, morajo delodajalci ukrepe sprejeti do sredine novembra. Izkušnje po njihovih besedah kažejo, da se z odklopom zmanjšuje stres in izgorelost ter krepi produktivnost in ugled podjetja.