Triglav in Krka v uvodu 2. SNL do točk v izdihljajih

Ljubljana, 9. avgusta - Nogometaši v 2. slovenski ligi so začeli sezono 2024/25. Razburljiv je bil dvoboj Ilirije in Triglava. Ta se je končal z 2:2, a so se Kranjčani rešili z goloma Kristiana Dakiča in Matea Cipija v 90. in 95. minuti, potem ko so v 89. Ljubljančani ostali z igralcem manj na igrišču.