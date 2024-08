Golob pozdravil prizadevanja za obnovitev pogajanj o prekinitvi ognja v Gazi

Ljubljana, 9. avgusta - Premier Robert Golob je danes pozdravil prizadevanja ZDA, Egipta in Katarja za obnovitev pogajanj med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas o prekinitvi ognja v Gazi. Kot je poudaril, se mora katastrofa, s katero se soočajo Palestinci, nemudoma prenehati. Pozval je tudi k izpustitvi talcev in preprečevanju zaostrovanja konflikta.