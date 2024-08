Za občine obalno-kraške in goriške regije ponovno razglas požarne ogroženosti

Koper, 9. avgusta - Uprava RS za zaščito in reševanje je za občine v obalno-kraški in goriški statistični regiji ponovna razglasila požarno ogroženost, ki bo veljala od sobote pa do preklica, so sporočili z uprave. Tako bo v naravnem okolju prepovedano kuriti, požigati in odmetavati predmete, ki lahko povzročijo požar. Poostren nadzor bo opravljala tudi policija.