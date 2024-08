Civilna iniciativa proti izbrani novi trasi železniške proge na odseku Vižmarje-Medvode

Medvode/Ljubljana, 9. avgusta - Prebivalci Stanežič, Medna in Dvora so ustanovili Civilno iniciativo Okolju prijazen tir, ki nasprotuje izbrani varianti odseka trase Vižmarje-Medvode pri nadgradnji železniške proge Ljubljana-Kranj. Zbirajo podpise in pripravljajo pripombe, ki jih bodo do 30. avgusta podali na razgrnjeni predlog državnega prostorskega načrta.