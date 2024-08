Na mednarodni dan bodo v ospredju potrebe in pričakovanja mladih

Ljubljana, 12. avgusta - Današnji mednarodni dan mladih, 12. avgust, bo v ospredje postavil potrebe in pričakovanja mladih. Združeni narodi so tokrat izbrali geslo Od klikov k napredku: Tvoje digitalne poti za trajnostni razvoj. Mladi v Sloveniji pa bodo opozorili na neodzivnost in slabo komunikacijo predsednika vlade Roberta Goloba in drugih članov vlade.