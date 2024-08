ZDA, Egipt in Katar pozivajo Izrael in Hamas k obnovitvi pogajanj

Kairo/Bruselj, 9. avgusta - ZDA, Egipt in Katar so v četrtek v skupni izjavi pozvali Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas, naj obnovita pogajanja za sklenitev sporazuma o prekinitvi ognja na območju Gaze, poročajo tuje tiskovne agencije. Pozivu se je danes pridružila tudi Evropska unija. Izrael je sporočil, da se strinja z nadaljevanjem pogovorov.