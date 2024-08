V Velenju primanjkuje okoli 550 novih stanovanj

Velenje, 10. avgusta - V Mestni občini Velenje primanjkuje med 500 in 600 novih stanovanj. Občina trenutno ne gradi neprofitnih stanovanj, se pa z republiškim stanovanjskim skladom dogovarja o sodelovanju na za to možnih območjih. Ob tem predvideva, da bodo v prihodnjem letu različni investitorji začeli gradnjo do okoli 120 novih stanovanj.