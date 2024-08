Policisti pozivajo k odgovornemu obisku gora

Ljubljana, 9. avgusta - Konec tedna bo marsikdo izkoristil za obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev. Policisti za varen izlet v gore in preprečitev neljubih situacij, v katerih bi morali posredovati reševalci, svetujejo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti.