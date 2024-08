Na cesti med Litijo in Zagorjem ob Savi le še polovična zapora

Zagorje ob Savi, 9. avgusta - Direkcija RS za infrastrukturo bo popolno zaporo ceste med Litijo in Zagorjem ob Savi odstranila že danes po 14. uri, in ne šele v soboto, kot je bilo sprva predvideno. Z današnjim dnem bo vzpostavljena polovična zapora ceste, promet pa bo voden s semaforji, so sporočili z direkcije.