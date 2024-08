Kriminalisti prijeli pobeglega zapornika iz Nizozemske

Koper, 9. avgusta - Slovenska kriminalistična policija je v torek prijela 52-letnega nizozemskega državljana, ki so ga na Nizozemskem obsodili zaradi tihotapljenja prepovedanih drog in je bil na begu iz zapora, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Obsojenega so iskali od junija 2021, ob prijetju je imel pri sebi ponarejene dokumente, so dodali.