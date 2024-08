Prvič po incidentu tekma Maribor - Mura pred navijači

Maribor, 9. avgusta - Navijači bodo prvič po februarskem incidentu na Fazaneriji med dvobojem Mure in Maribora, ki so ga sodniki v 21. krogu Prve lige Telemach predčasno prekinili, spet lahko spremljali ta obračun s tribun. Policija je že napovedala poostreno varnost na stadionu Mariborčanov Ljudski vrt in bo tudi tokrat tekmo snemala.