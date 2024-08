Strokovnjaki opozarjajo na vse več poškodb zaradi uporabe električnih skirojev

Ljubljana, 9. avgusta - Podatki policije in zdravstvenih ustanov kažejo na občutno porast števila nesreč in poškodb med uporabniki električnih skirojev. Na UKC Ljubljana so lani obravnavali 661 poškodovanih s skiroji, do konca julija letos pa že 352, med njimi kar 200 mladoletnih oseb. Strokovnjaki zato pozivajo k odgovornem ravnanju in s tem večji varnosti na cestah.