Ljubljanska borza dopoldne s pozitivnim predznakom

Ljubljana, 9. avgusta - Trgovanje na Ljubljanski borzi je dopoldne potekalo s pozitivnim predznakom. Indeks SBI TOP je porasel za 0,35 odstotka, pri čemer so se najbolj, za med 0,70 in 0,80 odstotka, podražile delnice NLB in Luke Koper. Delnice največje slovenske banke so bile doslej tudi najbolj prometne. Lastnika jih je zamenjalo za nekaj manj kot 120.000 evrov.