Na Dunaju načrti za novo zaščiteno naravno območje

Dunaj, 11. avgusta - Dunajska mestna hiša in avstrijske železnice ÖBB nameravajo nekdanjo ranžirno postajo na severovzhodu mesta preoblikovati v zaščiteno naravno območje. Na 90 hektarjev ozemlja načrtujejo do leta 2030 urediti naravovarstveno območje Breitenlee, so sporočili iz ljubljanske mednarodne pisarne mesta Dunaj.