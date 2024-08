Ljubljana, 9. avgusta - Na območju Bežigrada v Ljubljani je neznani moški v četrtek ob približno 19.30 udaril taksista in mu vzel denar iz denarnice. Moški je star med 35 in 40 let, visok približno 175 centimetrov, močnejše postave, krajših črnih las, oblečen pa je bil v kratke hlače in rdečo majico s kratkimi rokavi, so navedli na Policijski upravi Ljubljana.