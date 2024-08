Kočevje, 9. avgusta - Neznani storilec je ponoči v Kočevju sprožil več strelov v dve osebni vozili in ju poškodoval. Voznika nista bila poškodovana. Policisti intenzivno preiskujejo kaznivo dejanje in želijo čim prej odkriti storilca, so navedli na Policijski upravi Ljubljana.