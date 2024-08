V Londonu nadaljujejo s pripravami na koncerte Taylor Swift

London, 9. avgusta - Potem ko so v Avstriji odpovedali tri koncerte ameriške pevke Taylor Swift, ki so bili načrtovani od četrtka do sobote na Dunaju, bodo v Londonu nadaljevali s pripravami na pevkine koncerte na stadionu Wembley, je napovedal londonski župan Sadiq Khan. Pevka naj bi v Londonu imela pet nastopov, in sicer od 15. do 20. avgusta.