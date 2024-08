Celjski vodniki službenih psov zaznali več kršitev zakonodaje s področja žival

Celje, 9. avgusta - Celjski vodniki službenih psov so v zadnjem obdobju na sprehajalnih poteh na območju Celja in Koroške kontrolirali več kot 50 lastnikov psov in njihovih psov. V sedmih primerih psi na javnem kraju niso bili na povodcih, v petih primerih pa psi niso bili cepljeni ali primerno označeni s čipom. V enem primeru so kršitelju izdali plačilni nalog.