Dnevnik o delu Direkcije RS za vode (9. 8.)

Ljubljana, 9. avgusta - Urška Rus v komentarju Sanacija na počitnicah piše, da spremembe na Direkciji RS za vode vzbujajo nezaupanje do njihovega dosedanjega dela in da direkcija svojo odgovornost predaja občinam. Avtorica meni, da je odstop direktorice direkcije Neže Kodre sledil spornim odločitvam ter desetletju neučinkovitega in netransparentnega delovanja.