Primorske novice o čakanju na olimpijske medalje (9. 8.)

Koper, 9. avgusta - Aleš Sorta v komentarju Tudi čakanje se včasih izplača piše o tem, da se bosta skupina nestrpnih slovenskih navijačev v domovini in slovenska olimpijska odprava za razliko od plaza medalj v Tokiu načakali do drugega odličja na igrah. Meni, da se je števec slovenskih medalj z zlato koprsko judoistko ustavil in se zlepa noče premakniti že deset dni.