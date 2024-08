Naslednji dve noči priložnost za nočno opazovanje meteorskih rojev

Ljubljana, 11. avgusta - Te dni je znova zanimivo na nebu, ki je polno meteorskih rojev. Trenutno so najizrazitejši Perzeidi, ki bodo višek aktivnosti doživljali v naslednjih dveh nočeh. Kot je za STA pojasnil profesor astronomije, astrofizike in kozmologije Tomaž Zwitter z ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko, bodo najbolj vidni po polnoči, ko zaide luna.