Celje kmalu s prvo postajo Poljubi in odpelji

Celje, 11. avgusta - Celje bo kmalu bogatejše za prvo postajo Poljubi in odpelji, ki jo bodo postavili v neposredni bližini Osnovne šole Lava. Ta tip javne površine, v tujini znane pod imenom Kiss & Ride, omogoča staršem, da svoje otroke varno odložijo v neposredni bližini šole, ti pa nato peš nadaljujejo pot do šolskih vrat, so sporočili s celjske občine.