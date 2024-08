V mariborskem artKITu razstava Blažke Križan Množice sosledij

Maribor, 9. avgusta - Kulturno izobraževalno društvo (KID) Kibla bo drevi v mariborskem razstavišču artKIT odprlo razstavo ptujske slikarke Blažke Križan z naslovom Množice sosledij. Kot so pred odprtjem razstave, ki bo na ogled do 7. septembra, sporočili iz Kible, se njena umetnost giblje med svetovoma rezljanja papirja in optične umetnosti.