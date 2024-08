V Parizu premiera dokumentarca o Štuklju

Pariz, 8. avgusta - V Slovenski hiši v Parizu so danes premierno predstavili kratki dokumentarni film o telovadcu Leonu Štuklju ob 100. obletnici njegove prve osvojene zlate olimpijske medalje v francoski prestolnici. Sedemnajstminutni film z naslovom Od Pariza do Pariza beleži Štukljevo športno pot in njegovo povezanost z olimpijskim gibanjem.