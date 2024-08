Izrael bo norveškim diplomatom, zadolženim za Palestino, odvzel diplomatski status

Tel Aviv/Oslo, 8. avgusta - Izrael bo osmim norveškim diplomatom na veleposlaništvu v Tel Avivu, ki so zadolženi za Palestinsko upravo, odvzel diplomatski status, je danes napovedal izraelski zunanji minister Izrael Kac in kot razlog navedel protiizraelsko ravnanje Norveške, med drugim tudi priznanje Palestine. Norveška je odločitev obsodila in dodala, da se bo nanjo odzvala.