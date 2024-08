Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 8.)

Ljubljana, 8. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je v Slovenski hiši na olimpijskih igrah v Parizu v okviru dneva slovenske kulture potekalo več dogodkov. Poročale so tudi o 12 minah, ki so jih našli na dnu Blejskega jezera, in o tem, da je na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje začel delovati center za registracijo in obravnavo tujcev.