Ljubljana, 8. avgusta - Kapetana ekip na poslovilni tekmi Gorana Dragića 24. avgusta v Stožicah bosta na eni strani Goran Dragić in na drugi Luka Dončić. Prihod v Ljubljano so med drugim potrdili tudi Dirk Nowitzki, Chris Bosh, Luis Scola in Dejan Bodiroga.