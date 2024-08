Mladina o Viktorju Orbanu (9. 8.)

Ljubljana, 9. avgusta - Grega Repovž v komentarju Orban kot mirovnik? piše o tem, da madžarski predsednik vlade Viktor Orban ni tisti, ki išče mir, ampak je človek, ki v imenu ruskega predsednika Vladimirja Putina ponuja zaključek vojne med Rusijo in Ukrajino. Avtor opozarja, da je Orban pokvarjen in nevaren politik in tisti, ki je preprečeval pomoč Ukrajini.