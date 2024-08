ZN opozarjajo na krepitev afganistanske veje Islamske države

New York, 8. avgusta - Afganistanska veja skrajne skupine Islamska država predstavlja veliko teroristično grožnjo za Evropo, saj povečuje svoje finančne in logistične zmogljivosti ter krepi novačenje, je danes dejal generalni podsekretar Združenih narodov za boj proti terorizmu Vladimir Voronkov. Opozoril je tudi na vzpon Islamske države na Bližnjem vzhodu in Afriki.