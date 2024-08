V Iraku po napadu na ameriško oporišče aretirali pet ljudi

Bagdad, 8. avgusta - V Iraku je bilo v povezavi z nedavnim napadom na ameriško letalsko oporišče, v katerem je bilo ranjenih sedem Američanov, aretiranih pet ljudi, so danes sporočile iraške oblasti. Podrobnosti o aretiranih in o tem, ali so povezani s katerimi od milic v regiji, niso razkrili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.