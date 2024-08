Ljubljana, 8. avgusta - V petek se bo začela nova sezona 2. slovenske nogometne lige. Sezono bosta ob 17.30 odprla Ilirija 1911 in Triglav. V petek bosta sicer še dve tekmi, ob 18.00 se bosta merila Aluminij in Kety Emmi&Impol Bistrica, ob 18.30 pa Krka in Slovan.