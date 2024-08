Čeh po prespani noči ni spremenil mnenja

Pariz, 8. avgusta - Metalec diska Kristjan Čeh, ki se v sredo ni dokopal do želenega olimpijskega odličja, tudi po prespani noči ni spremenil mnenja o tekmi, na kateri je zasedel četrto mesto. Še naprej meni, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da ni nastopal slabo, ampak so se našli trije tekmovalci, ki so bili boljši.