Terglav objavil širši seznam reprezentantov za olimpijske kvalifikacije

Ljubljana, 8. avgusta - Slovensko hokejsko reprezentanco konec avgusta in v začetku septembra v Rigi čakajo kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah leta 2026. Selektor Edo Terglav je danes objavil širši seznam kandidatov za turnir, kjer bodo tekmeci Slovenije Francija, Latvija in Ukrajina. Le prvo mesto pa vodi na OI v Milanu in Cortini 2026.