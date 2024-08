WTO korak bližje mednarodnim pravilom o elektronski trgovini

Ljubljana, 8. avgusta - Države udeleženke pobude za dogovor o elektronski trgovini v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO), med katerimi je tudi Slovenija, so po pogajanjih prvič objavile besedilo prihodnjega sporazuma o elektronski trgovini. Ta bo po navedbah gospodarskega ministrstva koristil potrošnikom in podjetjem, zlasti malim in srednje velikim.